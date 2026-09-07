SSPE y Sedena desmantelan narcolaboratorio en Parral, Chihuahua

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Un presunto narcolaboratorio con capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina fue localizado y asegurado en las inmediaciones de Parral, Chihuahua, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, el sitio fue detectado mediante labores de inteligencia y vigilancia aérea de la SSPE. En la zona fueron ubicadas estructuras ocultas entre la vegetación, depósitos y vehículos de carga.

Tras obtener la información, elementos estatales y militares realizaron una intervención terrestre con personal de inteligencia y fuerzas especiales, con lo que se localizó una instalación presumiblemente utilizada para el procesamiento de drogas sintéticas.

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Detalles confirmados

En el lugar fueron encontradas toneladas de sustancias químicas y precursores, además de infraestructura que, de acuerdo con las autoridades, estaba destinada a la producción de metanfetamina.

Los cálculos preliminares establecen que la instalación tenía capacidad para elaborar hasta 100 kilogramos de metanfetamina al día, equivalente, según la estimación oficial, a unas 100 mil dosis diarias.

Una vez confirmado el hallazgo, las autoridades notificaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y comenzaron las diligencias periciales y el resguardo del sitio.

El aseguramiento se realizó de manera coordinada entre autoridades estatales y federales, con procedimientos para preservar la cadena de custodia de las áreas y materiales encontrados.

La investigación permanece abierta y cada institución continuará con las diligencias que correspondan.

La gobernadora Maru Campos (PAN) destacó el operativo y atribuyó la detección del inmueble a las labores de inteligencia y vigilancia de la SSPE, así como a la coordinación con la Sedena.

Campos dijo que la operación forma parte de las acciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas y sostuvo que el trabajo conjunto entre las corporaciones estatales y federales continuará.

Campos también destacó el uso de la Plataforma Centinela, sistema estatal de prevención e inteligencia, como parte de las herramientas utilizadas para detectar instalaciones vinculadas con actividades delictivas.

"Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que anticipa", afirmó.

La gobernadora aseguró que Chihuahua mantendrá la colaboración con las instituciones federales en materia de seguridad y afirmó que la estrategia contra el crimen organizado continuará.