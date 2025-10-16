Liga Diamante anuncia 7ma. Gala de Atletismo

La Liga Diamante de Atletismo realizará su Séptima Gala de Atletismo 2025 el próximo sábado 25 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento “Estadio Plan de San Luis”, a partir de las 08:30 horas, con la participación de atletas de distintas categorías y municipios del estado.

El evento forma parte del calendario anual de competencias de la liga, que busca fortalecer la práctica del atletismo desde edades tempranas hasta divisiones máster. De acuerdo con la convocatoria, podrán participar deportistas desde la categoría Promocional A (3 a 5 años) hasta Máster de 90 años y más, tanto en la rama varonil como femenil.

Las pruebas contemplan carreras de velocidad y medio fondo, saltos, lanzamientos e impulsos, conforme al reglamento de la World Athletics y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). Cada atleta podrá inscribirse en un máximo de tres pruebas individuales con un costo de $100, mientras que los relevos tendrán una cuota de $200 por equipo. Las inscripciones están abiertas mediante el correo ligadiamante.atletismo.slp@gmail.com

La premiación incluirá medallas para los tres primeros lugares de cada categoría y rama, mientras que las y los participantes de categorías promocionales recibirán una medalla simbólica. El equipo técnico de Más Atletismo estará a cargo del jueceo para garantizar la correcta aplicación del reglamento.

El director de la Liga Diamante, José Sergio Martínez Tovar, señaló que la séptima gala busca consolidar la participación de atletas potosinos y potosinas en un entorno competitivo y formativo. “Seguimos construyendo una comunidad atlética sólida en San Luis Potosí. Cada gala es una oportunidad para que más niños, jóvenes y adultos se acerquen al atletismo y vivan los valores del deporte”, comentó.