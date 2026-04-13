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Liga MX | Así va la Tabla General tras 14 jornadas

Pumas venció a Mazatlán y Toluca quedó con 27 puntos, igual que Pumas, tras el empate con San Luis

Por El Universal

Abril 13, 2026 09:33 a.m.
A
Liga MX | Así va la Tabla General tras 14 jornadas

Terminó la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el empate entre Toluca y el Atlético de San Luis, un resultado que le da un respiro al Guadalajara, que se mantiene como único líder del campeonato.

Las Chivas están en la primera posición con 31 puntos, seguidos por el Cruz Azul de 28 unidades, mismas que el Pachuca.

En la cuarta posición están los Pumas, que llegaron a 27 puntos después de vencer al Mazatlán en Ciudad Universitaria. Con esos mismos puntos está el Toluca, que pudo clasificar a Liguilla la noche de este domingo, pero el gol agónico del San Luis lo impidió.

Finalmente, Tigres toma el sexto lugar con 20 puntos, América está séptimo con 19 unidades, las mismas que el Atlas.

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Equipos como LeónTijuanaJuárezNecaxa y Monterrey, se mantienen en la lucha por un boleto en las últimas jornadas del torneo.

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