Liga MX | Horario y canales para ver los juegos hoy
Chivas, Atlas, Tigres y Toluca son protagonistas en la jornada 16 con objetivos claros en la tabla.
Este miércoles termina la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con cinco partidos que podrían definir mucho rumbo a la Liguilla del futbol mexicano.
Con Chivas del Guadalajara en busca de mantener el liderato, Atlas y Tigres en un duelo crucial o Toluca, que quiere recuperar su lugar en los primeros cuatro lugares de la tabla, así finalizará la penúltima fecha del certamen.
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Liga MX?
Este día finaliza la actividad de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, con la actuación de las Chivas en Aguascalientes como lo más destacado.
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Partidos clave y horarios para la jornada 16:
- Atlas vs Tigres/ 19:00 horas/ Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime
- Atlético de San Luis vs Santos/ 19:00 horas/ ESPN, ViX Premium Y Disney+ Premium
- Mazatlán FC vs Toluca/ 19:00 horas/ Azteca 7, FOX y FOX One
Transmisión y cobertura de los encuentros decisivos
- Necaxa vs Chivas/ 21:05 horas/ Canal 5, Azteca 7, TUDN, Claro Sports YouTube, ViX Premium
- Tijuana vs Pachuca/ 21:06 horas/ FOX y FOX One
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