Liga MX | Horarios y canales para los juegos de miércoles

Este miércoles concluye la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y América, Pumas y Cruz Azul entran en acción para buscar su primera victoria en este arranque de certamen.

Las Águilas y el Club Universidad empataron frente a Xolos de Tijuana (0-0) y los Gallos Blancos de Querétaro (1-1), respectivamente, mientras que La Máquina Celeste cayó (2-1) como visitante en su presentación frente al León.

Y es precisamente el cuadro de La Noria quien se presentará primero este día, y lo hará en su "nueva casa". Los de Nicolás Larcamón reciben al Atlas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los azulcrema quieren presentarse de buena forma ante su afición y esta noche reciben al Atlético de San Luis en el estadio Ciudad de los Deportes.

Por último, los Pumas de Efraín Juárez, urgidos de buenos resultados, tienen una complicada visita al estadio Universitario para enfrentar a los Tigres, subcampeones del futbol mexicano.

Querétaro vs Tijuana y Toluca vs Santos Laguna completan la cartelera de la Liga MX en este miércoles.

Estos son los cinco partidos:

Cruz Azul vs Atlas/ 17:00 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium

Querétaro vs Xolos de Tijuana/ 19:00 horas/ FOX One

América vs Atlético de San Luis/ 19:05 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium

Tigres vs Pumas/ 21:06 horas/ Azteca 7 y FOX

Toluca vs Santos/ 21:10 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium