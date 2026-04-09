Liga MX define su futuro en semifinales de Concacaf Champions Cup

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Después de los partidos de ida que disputaron los equipos de la

en los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de lade la Concacaf, esto es lo que necesitan, CruzAzul,para avanzar a lasSi desean mantenerse con vida en el torneo internacional, las "Águilas" deldeberánpor cualquier marcador. O en un escenario más complejo, amarrar unante Nashville.Uno ladel equipo estadounidense eliminaría a la escuadra azulcrema de lade la Concacaf, más aún porque elculminó sin goles.Sin embargo, paradel, el compromiso de vuelta se disputará en el(Banorte).La corona depeligra, especialmente después de la goleada (0-3) que le propinóen el, correspondiente a losdel certamen. Razón por la que, durante la vuelta que se disputará en territorio mexicano, los cementeros forzosamente necesitanpor unamínima de cuatro goles.En este escenario, cualquierde la escuadra angelina obligaría a que el equipo de laaumente aún más laSi el duelo termina en uno una, automáticamente "La Máquina" quedaría eliminada de lade la Concacaf.La ventaja de dos goles (2-0) queselló en "El Volcán" les permite respirar, de cara alque jugarán contra losPese al saldo negativo que los felinos guardan en el hogar de la escuadra estadounidense, basta con que el equipo regiomontano consiga otroo en todo caso, un, paraa lasde lade la Concacaf.Después de encender "El Infierno" con un hat-trick de Paulinho y un gol de Nicolás Castro, el vigente bicampeón del futbol mexicano selló una cómoda ventaja (4-2) anteEn este escenario, los "Diablos Rojos" necesitan unu otropara avanzar sin problemas a lasde lade la Concacaf.¿Cuándo se jugarán losen losde laMartes,vs(tiempo del centro de México).vs Nashville |(tiempo del centro de México).Miércoles,vs(tiempo del centro de México).vs(tiempo del centro de México).