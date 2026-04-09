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Arranca la Jornada 14 del Clausura 2026 con el Clásico Joven

La Liga MX entra en su recta final con nueve partidos este fin de semana, destacando el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca

Por El Universal

Abril 09, 2026 09:51 a.m.
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Arranca la Jornada 14 del Clausura 2026 con el Clásico Joven

A partir de este viernes, 10 de abril, sonará el silbatazo para la catorceava fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Este fin de semana se disputarán nueve partidos, de los cuales el más atractivo es el Clásico Joven que tendrá como escenario el Estadio Azteca (Banorte).

A falta de cuatro jornadas más para que termine la fase regular, Chivas ocupa el liderato del actual certamen.

Debajo de los rojiblancos se encuentran Cruz Azul y Toluca.

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El resto de la zona de Liguilla se reparte entre Pachuca, Pumas, América, Atlas y Tigres.

Estos son los partidos que se jugarán del 10 al 12 de abril en el futbol mexicano.

Estos son los partidos que se jugarán en la Jornada 14 del Clausura 2026

Viernes, 10 de abril

Puebla vs León | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

Juárez vs Tijuana | 21:06 horas| Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

Sábado, 11 de abril

Querétaro vs Necaxa | 17:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One.

Tigres vs Chivas | 17:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.

Atlas vs Monterrey | 19:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Pachuca vs Santos Laguna | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One.

América vs Cruz Azul | 21:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 12 de abril

Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN y Las Estrellas.

Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

*Horarios en tiempo del centro de México.*

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