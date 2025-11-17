Listo Joss Garfias para Gran Premio de Macao

Siguen llegando buenas noticias para el automovilismo potosino, ahora desde el otro lado del mundo. El piloto potosino Joss Garfias esta listo para participar en la 72ª edición del Gran Premio de Macao, uno de los eventos más prestigiosos del automovilismo internacional y que funge como Copa Mundial de Autos Fórmula Regional.

Garfias realizó sus primeras prácticas y tomó contacto con el monoplaza en territorio asiático, logrando una destacada actuación inicial. En la primera sesión de calificación, el potosino se ubicó en la posición 12, un resultado competitivo considerando que el circuito reúne casi 30 autos en la parrilla.

“Nos sentimos cómodos en la primera toma de contacto con el auto acá en Macao. Estuvimos practicando y en la primera calificación logramos instalarnos en el lugar 12, nada mal tomando en cuenta que son casi 30 monoplazas en el circuito. Será un fin de semana altamente competitivo debido a la calidad de los pilotos. El monoplaza ya lo conozco, es un auto muy rápido que acelera a 180 km por hora en tres segundos, tiene 267 caballos de potencia y aquí en Macao puede llegar hasta los 250 Km por hora. El reto es interesante, será un gran fin de semana”, señaló Garfias.

El escenario para esta competencia es el imponente Circuito da Guia, un trazado urbano ubicado en la región sureste de la península de Macao. Con más de 6 kilómetros de longitud, largas rectas y 19 curvas cerradas, la pista representa uno de los mayores desafíos técnicos del automovilismo mundial. Los pilotos más destacados de los campeonatos regionales, europeos, americanos y asiáticos se darán cita, convirtiendo al evento en una verdadera prueba de habilidad, velocidad y precisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí