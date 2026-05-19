Listos horarios para la final

CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga MX hizo oficial la programación de la gran final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, un duelo que promete emociones desde el silbatazo inicial y que, además, traerá consigo un ingrediente especial para la afición celeste.

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano el próximo domingo 24 de mayo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal y los de La Noria se enfrentarán por el título del Clausura 2026 luego de haber eliminado al Pachuca y a las Chivas en las semifinales.

El equipo de Efraín Juárez clasificó a la disputa por el trofeo tras empatar en el marcador global (1-1) con los Tuzos.

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Logró sacar ventaja de la posición en la tabla y avanzó, gracias que fue superlíder, mientras que la escuadra hidalguense fue cuarta.

Por su parte, Joel Huiqui y sus dirigidos superaron al Rebaño con un 3-4 global. Empató en la ida y ganó en el juego de vuelta.

De esta manera, la escuadra celeste dejó a sus dos rivales tapatíos fuera de la Liguilla.

Ahora, los Pumas y el Cruz Azul se verán las caras por el título del futbol mexicano.

Ida.

- Cruz Azul vs Pumas

- Fecha: Jueves 21

- Hora: 20:00

- Estadio: Ciudad de

los Deportes

Vuelta

- Pumas vs Cruz Azul

- Fecha: Domingo 24

- Hora: 19:00

- Estadio: Olímpico

Universitario

Más allá de la rivalidad deportiva, el anuncio confirmó una noticia que ilusionaba a miles de seguidores: el esperado regreso de La Máquina a un escenario cargado de historia.

El Estadio Ciudad de los Deportes, conocido por años como el Estadio Azul, volverá a ser la casa de La Máquina de Cruz Azul en una final, evocando recuerdos de etapas importantes en la historia del club.

Este retorno se da justo después de que el equipo dirigido por Joel Huiqui sellara su pase tras imponerse a Guadalajara, disipando cualquier duda sobre su condición de contendiente al título en este torneo.