Liverpool rescata empate en Anfield

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El arranque de la temporada en la Premier League ha dejado un sabor amargo para el Liverpool de Arne Slot. En su regreso al templo de Anfield, el técnico neerlandés no pudo pasar del empate frente a un combativo Nottingham Forest comandado por Nuno Espírito Santo (2-2). Este tropiezo en casa, sumado al agónico empate rescatado en la jornada anterior contra el Newcastle United, enciende las primeras alarmas en el entorno de los Reds, cuya directiva ya trabaja a contrarreloj en el mercado de fichajes para incorporar un extremo de primer nivel que devuelva la chispa y el desborde al ataque.

El encuentro se le puso cuesta arriba al Liverpool desde la primera mitad. El Forest replegó líneas con orden y sorprendió en un contragolpe fulminante donde Morgan Gibbs-White asistió de forma magistral para abrir el marcador, batiendo a Alisson Becker con un disparo raso. Los locales intentaron reaccionar de inmediato, pero la frustración se apoderó de Anfield tras un gol anulado por fuera de juego a Luis Díaz justo antes del descanso.

En la reanudación, los cambios de Slot surgieron efecto y Cody Gakpo firmó el empate tras rematar un gran centro al segundo palo. Sin embargo, los fantasmas defensivos volvieron a aparecer: un error en la salida provocó un penalti de Alisson que el Forest no desaprovechó para recuperar la ventaja. Cuando el nerviosismo era total, Mohamed Salah salvó los muebles con una genialidad individual dentro del área para sellar el 2-2 definitivo. Con este resultado, el Liverpool se mantiene rezagado en la tabla con apenas dos puntos en su casillero.