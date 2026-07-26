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Lluvia de medallas para México en JCC

La delegación azteca deja su tarjeta de presentación en la cima del medallero

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Lluvia de medallas para México en JCC
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      México.- Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ya comenzaron y este sábado comenzó la lluvia de medallas para la delegación mexicana presente en República Dominicana.

      Desde horas tempranas de este sábado comenzaron los éxitos para México en esta edición de los Juegos y a continuación, haremos un repaso de las medallas conquistadas al momento.

      LAS MEDALLAS DE ORO

      · La primera medalla de oro llegó gracias a Melissa Márquez y Aylin Ibarra, ganadoras en el doble par de remos cortos peso ligero femenino (LW2X).

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      · Más tarde, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla derrotaron 6-2 a Colombia en la final de la prueba por equipos de arco recurvo.

      · En badminton, el equipo mixto venció a Guatemala

      · En Natación en Aguas Abiertas, Paulo Strehlke se quedó con el primer lugar en la prueba de los 10km

      · William Arroyo dominó la modalidad de poomsae tradicional individual de taekwondo

      · Las arqueras Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Pau Vázquez superaron a 5-1 a Colombia en la final de la prueba por equipo recurvo de tiro con arco femenil

      LAS MEDALLAS 

      DE PLATA

      · En los 10 km de aguas abiertas, Yuritzi Salgado terminó con 2:18:44.0 para el segundo lugar.

      · Cecilia Lee, en taekwondo, quedó en segundo lugar de la modalidad poomsae tradicional femenil

      · En la prueba contrarreloj de ciclismo de ruta, Sara Roel ganó otra medalla para México

      LAS MEDALLAS 

      DE BRONCE

      · Diego Obele terminó en tercer lugar de los 10 km d e aguas abiertas

      · Dalia Berenice Moreno, también en aguas abiertas, obtuvo el bronce con 2:18:48.0.

      · En la prueba de doble par de remos cortos en pego ligero, Rafael Mejía y Roberto Ahumada se quedaron con el tercer lugar

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