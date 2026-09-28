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Logran Astros quinto título en el Oeste

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Logran Astros quinto título en el Oeste
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      WEST SACRAMENTO, Calif.- Los Astros de Houston ganaron su quinto título del Oeste de la Liga Americana en seis años pese a terminar con el peor récord para un equipo que acaba en primer lugar, al vencer 9-0 a los Atléticos el domingo, impulsados por el triple de dos carreras de Lucas Spence para cerrar con marca de 81-81.

      Nick Allen acababa de conectar un doble abriendo la octava entrada con los Astros arriba por ocho carreras cuando Texas perdió en Minnesota, lo que aseguró a los Astros su novena aparición en la postemporada en 10 años, después de quedarse fuera en 2025.

      Houston recibirá a los Medias Blancas de Chicago en una Serie de Comodines al mejor de tres que comienza el martes. Los Astros terminaron un juego por delante de Texas (80-82), pero habrían obtenido el título divisional incluso con una derrota porque tenían el desempate a su favor.

      Los Astros tuvieron el porcentaje de victorias más bajo para un equipo que llega a la postemporada en un año no acortado, superando la marca establecida cuando los Padres de San Diego de 2005 terminaron 82-20. El cubano Yordan Álvarez terminó como líder de bateo de las Grandes Ligas con .316, al irse de 4-1.

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      Los Atléticos terminaron 64-98 en su segunda temporada en un estadio de Triple-A en West Sacramento antes de una mudanza prevista a Las Vegas en 2028, por debajo del 76-86 del año pasado. Convocaron a 10.022 aficionados para el cierre de temporada en Sutter Health Park y finalizaron con la asistencia más baja de las Grandes Ligas en casa: 799.240, el único equipo que no alcanzó 1 millón.

      El rodado productor del venezolano José Altuve, el doble impulsor del dominicano Yainer Díaz y el triple de dos carreras de Spence construyeron una ventaja de 4-0 en la tercera entrada ante Brady Basso (1-4), quien permitió cuatro carreras y tres imparables en un inning.

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