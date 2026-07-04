Los Celestiales se refuerzan

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El Club Santos del Potosí comenzó a reforzar su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con el anuncio oficial de sus dos primeras incorporaciones: el base estadounidense Christopher Rasheed "Chris" Jones y el alero canadiense Jermaine Haley Jr., jugadores con experiencia en el baloncesto universitario y profesional que buscarán fortalecer al conjunto potosino.

El primer fichaje confirmado fue el de "Chris" Jones, armador originario de Memphis, Tennessee, quien llega con la responsabilidad de dirigir la ofensiva del equipo. Formado en Northwest Florida State College y posteriormente en la Universidad de Louisville, bajo las órdenes del reconocido entrenador Rick Pitino, Jones destacó por su capacidad para generar juego, defender con intensidad y liderar a sus equipos.

Durante su etapa universitaria fue incluido en el AAC All-Championship Team, tras promediar 11.0 puntos, 4.3 asistencias y 3.0 robos por partido en el torneo de conferencia. Además, fue reconocido como NABC National Junior College Division I Player of the Year y en dos ocasiones integró el Primer Equipo All-American de la NJCAA, consolidándose como uno de los mejores talentos del circuito colegial estadounidense.

La segunda incorporación es un viejo conocido de la afición potosina. Jermaine Haley Jr. regresará a vestir los colores de Santos del Potosí después de su paso por el equipo la temporada anterior, donde dejó buenas sensaciones tanto dentro como fuera de la duela.

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El canadiense, de 2.01 metros de estatura (6´7") y 215 libras, puede desempeñarse como ala o alero gracias a su versatilidad. Formado en West Virginia University, Haley también militó en New Mexico State y Odessa College, además de desarrollar una trayectoria profesional en la NBA G League, Canadá y Europa.

En su etapa con West Virginia registró promedios de 7.1 puntos, 4.1 rebotes y 2.4 asistencias por encuentro, mientras que posteriormente sumó experiencia en organizaciones de la G League como Grand Rapids, Capital City, Cleveland y Motor City.

Con estas dos contrataciones, Santos del Potosí comienza a conformar el plantel con el que buscará ser protagonista en la temporada 2026 de la LNBP.

La directiva sigue trabajando en la integración del equipo, apostando por jugadores con experiencia, liderazgo y capacidad para competir al más alto nivel.