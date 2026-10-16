Los Cerveceros barren a Dodgers

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Los Cerveceros de Milwaukee hicieron historia al clasificar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982, tras remontar y vencer 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles el jueves. Con este triunfo, Milwaukee completó una impresionante barrida de cuatro juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional sobre los bicampeones defensores. La victoria cobra un tinte de revancha idónea, ya que exactamente un año antes los Dodgers habían barrido a los Cerveceros en esta misma instancia de la postemporada. De este modo, Milwaukee se convirtió en el primer club en la historia de las Grandes Ligas en devolver una barrida de playoffs al mismo oponente que los había eliminado de forma idéntica el año anterior.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Wisconsin ante una multitud de 49,104 espectadores. El abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, lució intratable al retirar a sus primeros 10 bateadores, incluyendo seis ponches. La ofensiva de Los Ángeles explotó en la segunda entrada gracias a un sencillo productor de Andy Pages y un monumental jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani, el primero del japonés en esta postemporada, que colocó la pizarra 4-0.

Sin embargo, la paciencia y el oportunismo de los Cerveceros cambiaron el rumbo del partido a partir del cuarto episodio. Dobletes consecutivos por regla de William Contreras y Jake Bauers rompieron el blanqueo y acercaron a Milwaukee 4-2. En la quinta entrada, el pitcheo de los Dodgers colapsó por completo al otorgar cuatro bases por bolas, permitiendo que un boleto con las bases llenas a Bauers —elegido el Jugador Más Valioso de la serie— trajera la carrera del empate 4-4 en las piernas de David Hamilton.

El héroe del boleto definitivo a la Serie Mundial fue Garrett Mitchell. En la sexta entrada, tras estar abajo en la cuenta 0-2 contra el relevista Tanner Scott, Mitchell conectó un panorámico cuadrangular solitario de 409 pies por el jardín central para darle a Milwaukee su primera ventaja del juego. La tranquilidad final llegó en el noveno capítulo gracias a otro inesperado vuelacercas solitario con dos outs del noveno bate David Hamilton ante el cerrador Edwin Díaz, extendiendo la ventaja a dos anotaciones.

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A pesar de los constantes ataques de Los Ángeles, el bullpen de Milwaukee ejecutó un relevo impecable y aguantó la presión con corredores en posición

0de anotar.

JoJo Romero se apuntó la victoria al ponchar a Max Muncy en la sexta entrada. Posteriormente, Aaron Ashby brilló al lanzar tres entradas en blanco para sellar el salvamento.

Ashby dominó a Ohtani por la vía del ponche y retiró a Mookie Betts en la séptima con corredor en tercera, repitiendo la dosis en la octava al ponchar al dominicano Teoscar Hernández para sofocar la última gran amenaza angelina. Con este histórico triunfo, los Cerveceros buscarán el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia, dejando atrás la dolorosa derrota sufrida en siete juegos ante los Cardenales de San Luis en 1982, cuando el equipo aún pertenecía a la Liga Americana.