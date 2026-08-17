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Los Filis remontan y vencen a Mellizos

Por AP

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Los Filis remontan y vencen a Mellizos
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      MINNEAPOLIS.- El dominicano Bryan De La Cruz conectó un sencillo de dos carreras en la octava entrada y los Filis de Filadelfia remontaron un déficit de cinco carreras para vencer 7-5 a los Mellizos de Minnesota el domingo y barrer la serie de tres juegos.

      Alec Bohm pegó un jonrón de tres carreras mientras Filadelfia ganó por quinta vez en siete partidos.

      Brooks Lee conectó un grand slam, y Kody Clemens también jonroneó por Minnesota, que cayó a 4-10 en agosto.

      Abajo 5-0, Bohm conectó un jonrón de tres carreras como parte de una sexta entrada de cuatro anotaciones.

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      Un sencillo elevado productor de Bohm empató el juego 5-5 en la octava antes de que un rodado de De La Cruz se colara entre el primera base Royce Lewis y la almohadilla para impulsar dos carreras más.

      Andrew Morris (4-4) permitió las tres carreras de la octava entrada. Había permitido dos carreras limpias en 28 1/3 entradas a lo largo de sus 27 apariciones anteriores desde el 12 de junio.

      Orion Kerkering (7-1) lanzó una séptima entrada de 1-2-3 para llevarse la victoria. Jhoan Duran consiguió su salvamento número 26 con una novena entrada sin carreras.

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