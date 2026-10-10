Los Knicks se enfocan en la temporada NBA
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NUEVA YORK.- Los Knicks de Nueva York están concentrados ahora en defender su título de la NBA y se preocuparán por las negociaciones contractuales más adelante.
Eso significa que Karl-Anthony Towns y Josh Hart tendrán que esperar por las extensiones que esperaban concretar antes de la temporada.
Los Knicks indicaron el viernes que eso no ocurrirá, lo que quizá prepare el terreno para una situación incómoda con algunos de sus jugadores más importantes.
"Como organización, toda nuestra atención está puesta en prepararnos para la próxima temporada y ofrecer otro año del que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos. Como resultado, no estaremos negociando extensiones de contrato hasta más adelante en la temporada y nos mantendremos enfocados únicamente en prepararnos para el inicio de la temporada", dijo un portavoz.
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