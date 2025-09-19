Los Rays blanquean a los Azulejos

TAMPA.- Chandler Simpson logró su segundo juego consecutivo con tres hits y los Rays de Tampa Bay vencieron el jueves 3-0 a los Azulejos de Toronto para dividir su serie.

El número mágico de Toronto para asegurar un lugar en la postemporada se mantuvo en tres. Los líderes del Este de la Liga Americana han perdido dos seguidos después de una racha de seis victorias consecutivas.

Shane Baz (10-12) lanzó cinco entradas sin permitir carreras, con dos hits y cuatro ponches. Cuatro relevistas se combinaron para completar la blanqueada, la novena de la temporada para Tampa Bay.

Simpson conectó un sencillo de dos carreras en la segunda entrada para poner a Tampa Bay por delante. Sus juegos consecutivos con tres hits han elevado el promedio de bateo del novato a .301. Fue atrapado robando por 12da en 54 intentos esta temporada.

Brandon Lowe siguió a Simpson con un sencillo impulsor en la segunda. Carson Williams amplió la ventaja en la sexta con su cuarto jonrón.

Los Rays obligaron a Chris Bassitt (11-9) a largos turnos al bate, elevando su conteo de lanzamientos a 89 antes de sacarlo en la quinta. El derecho permitió tres carreras y ocho hits en cuatro innings y un tercio.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1. El venezolano Andrés Giménez de 2-0.