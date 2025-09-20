Los Tuzos, a cortar la mala racha ante los Gallos

México.- Luego de una polémica derrota ante la Máquina del Cruz Azul, el fin de semana pasado, los Tuzos del Pachuca vuelven al estadio Hidalgo para enfrentar a Gallos Blancos del Querétaro, partido en el que se espera una victoria local.

El cuadro hidalguense sufrió una derrota dolorosa y envuelta en la polémica ante los capitalinos, situación que le hace vivir una pequeña mala racha de la que puede salir este sábado ante los queretanos.

Si buen Jaime Lozano había tenido un buen arranque, en los últimos tres encuentros sólo ha rescatado un punto, por lo que le urge ya el triunfo y empezar a subir peldaños en la tabla general.

Lozano ha hecho de los Tuzos un equipo sólido tanto adelante como atrás, con cuota de gol, pero al parecer el nivel de juego ha dado un bajón de tal magnitud que le ha hecho perder lugares en la general, tras ser de los líderes en las primeras jornadas.

Ahora, este sábado podría salir con los tres triunfos, pues el cuadro de Gallos Blancos no ha sido un rival difícil para los que equipos que ha enfrentado, por lo que, de salir con ganas de ganar y hacer buen futbol, Pachuca tendría los tres puntos en la bolsa.

En tanto, Querétaro, ha sido un escalón para varios equipos en lo que va del Apertura 2025, pues sólo tiene cuatro puntos, y seis derrotas, que lo mantienen en el penúltimo lugar.

Benjamín Mora se encuentra en la cuerda floja de no empezar a sacar resultados y ya no tanto para la liguilla, sino más bien pensando en el tema del porcentaje, en donde hasta el momento está delante de cuatro equipos, pero eso no le asegura nada de continuar con el paso perdedor.

La nueva directiva queretana sufre por la falta de resultados y tendrá que poner más atención para el cuadro obtenga un mayor rendimiento, de lo contrario las derrotas y falta de unidades serán una constante.

Pachuca recibirá a Querétaro en el estadio Hidalgo este sábado 20 de septiembre en punto de las 17:00 horas, partido que será transmitido por la señal de Caliente.