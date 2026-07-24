Man City hace oficial fichaje de Anderson

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MANCHESTER.- Manchester City completó oficialmente el fichaje del mediocampista inglés Elliot Anderson, procedente de Nottingham Forest, el jueves por una cifra reportada de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

La tarifa récord del club para el City supera los 100 millones de libras (139 millones de dólares) que pagó por Jack Grealish en 2021 y está entre las más altas de la historia de la Liga Premier.

Anderson, de 23 años, firmó un contrato por cinco años.

"El City es uno de los clubes más grandes del mundo y la plantilla que tienen es increíble, muy fuerte en todas las posiciones. En cuanto supe que me querían, estuve absolutamente decidido a que este traspaso se concretara. Como futbolista, quieres ponerte a prueba al más alto nivel. Estar en el City significa que tengo esa oportunidad", señaló Anderson.

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Es el primer gran fichaje del City desde que el icónico entrenador Pep Guardiola dejó el cargo al final de la temporada pasada. Una nueva era comienza bajo el mando del exentrenador del Chelsea Enzo Maresca.

"Elliot es uno de los talentos jóvenes más destacados del mediocampo en el fútbol mundial en este momento. Aporta energía, una capacidad de trabajo sobresaliente y un rango de pase excepcional. Su mejora en los últimos años ha sido realmente impresionante y subraya su deseo de ser el mejor jugador que pueda ser", dijo el director de fútbol del City, Hugo Viana.

"Con apenas 23 años, hay muchas oportunidades de desarrollo en los próximos años y creemos que puede convertirse en un mediocampista completo. Manchester City es el mejor lugar para que desarrolle su juego y siga mejorando; nos alegra que él vea las cosas de la misma manera que nosotros".

Anderson comenzó su carrera en Newcastle y se unió al Forest en 2024, donde luego logró abrirse paso en la selección de Inglaterra.

Fue un integrante clave del plantel de Inglaterra dirigido por Thomas Tuchel que ganó el bronce en la Copa del Mundo.