Marlins de Miami remontan y vencen a Angelinos 4-3
Josué de Paula y Hunter Feduccia anotaron la carrera decisiva en la novena entrada.
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MIAMI (AP) — Graham Pauley conectó un jonrón de dos carreras, Griffin Conine y Otto López se embasaron cuatro veces cada uno y los Marlins de Miami remontaron un déficit temprano para superar el sábado 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles.
Victoria de Marlins de Miami sobre Angelinos de Los Ángeles
La victoria puso fin a una racha de cuatro derrotas de los Marlins y cortó una seguidilla de ocho triunfos de los Dodgers —la más larga de su temporada.
Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, mantienen aún así una cómoda ventaja divisional sobre San Diego, segundo lugar.
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El dominicano Otto López pegó dos hits y se embasó además por un pelotazo y una base por bolas. Griffin Conine conectó dos sencillos y un doble, además de negociar una base por bolas por los Marlins, que son terceros en el Este de la Liga Nacional.
Detalles del juego y actuación de los jugadores clave
Los Marlins se acercaron a una carrera en la novena entrada ante el cerrador Pete Fairbanks. Josué de Paula recibió base por bolas en cuatro lanzamientos, avanzó por indiferencia defensiva y anotó con un sencillo de Hunter Feduccia, cuando había dos outs, para poner la pizarra 4-3.
Luego, Fairbanks retiró al bateador emergente Will Smith con un elevado para su 19no salvamento.
El batazo de Pauley entre el jardín derecho y el central ante Tyler Glasnow (4-1) empató el juego 2-2 en la segunda entrada, antes de que López diera la ventaja con un sencillo impulsor de una carrera. Glasnow permitió cuatro carreras y cinco hits, y ponchó a siete en cuatro innings.
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