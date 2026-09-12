Trabajador muere aplastado por un camión de volteo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un hombre de 46 años de edad tuvo trágica muerto al ser aplastado por un camión materialista que al parecer traìaa su cargo y que se encontraba estacionado en una pendiente, el cual empezó a rodar sin control e intentó detenerlo sin conseguirlo.

Fue cerca de las dos de la tarde de este jueves, que el camión tipo volteo color blanco, se encontraba detenido en una pendiente de la calle Monterrey en la comunidad de Pozuelos, anexa a Escalerillas.

Al no tener bien puesto el freno de mano, el camión empezó a rodar por la pendiente y ante el peligro de que chocara, el trabajador que se encontraba en el lugar corrió e intentó subirse a la cabina con el fin de detenerlo.

Sin embargo, cuanto pretendía subir perdió el equilibrio y cayó al suelo mientras que el camión seguía rodando y así le pasó las llantas traseras por la cabeza provocándole una muerte inmediata sin que sus compañeros pudieran hacer algo para evitarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio arriban paramédicos de Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes al valorarlo determinaron que ya había perdido la vida a causa de las lesiones que presentaba.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes y el cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares.

Asimismo, el camión fue depositado en una pensión particular para que se lleven a cabo las diligencias ante el Ministerio Público.