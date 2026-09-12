Cachorros de Chicago remontan y vencen a Piratas de Pittsburgh

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CHICAGO (AP) — Alex Bregman anotó la carrera de la ventaja en la octava entrada cuando el dominicano Gregory Soto golpeó a Nico Hoerner con su lanzamiento con las bases llenas y dos outs, y los Cachorros de Chicago remontaron para vencer el sábado 4-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Detalles clave del partido

Soto dio base por bolas al bateador emergente Matt Shaw antes del turno de Hoerner para impulsar al venezolano Pedro Ramirez desde tercera y empatar el juego 3-3. Los Cachorros lograron su segunda victoria consecutiva. Soto entró como relevista después de siete sólidas entradas de Paul Skenes, quien se fue con ventaja de 3-2.

Skenes se asentó después de permitir jonrones solitarios a Michael Busch y Ramirez con rectas altas, mientras los Piratas sufrían su segunda derrota seguida tras ganar nueve de 11. Ramirez abrió la octava con un doble ante Soto (6-5), quien permitió dos carreras con un hit, dos bases por bolas y golpeó a dos bateadores.

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Rendimiento de los lanzadores y ofensiva

Ryan Rolison (9-1) consiguió cinco outs para llevarse la victoria. Ryan Zeferjahn sacó el último out de la novena para su sexto salvamento.

Ryan O´Hearn conectó el 18vo jonrón de la temporada, el mejor registro de su carrera, con un batazo de tres carreras en la sexta, para darle a Pittsburgh una ventaja de 3-2. O´Hearn conectó por primera vez desde que fue reincorporado el viernes tras seis semanas en la lista de lesionados (distensión del cuádriceps izquierdo) y elevó a 72 su total de carreras impulsadas, la cifra más alta de su carrera en una temporada.

Skenes permitió dos carreras con cuatro hits en siete entradas, mientras ponchó a cuatro y dio una base por bolas.