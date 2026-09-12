Catean predio a asaltantes de traileros

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Luego de la detención de un presunto asaltante de traileros, la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Guardia Civil Estatal, revisó un predio en la colonia Angostura en donde localizó vehículos robados y demás indicios presumiblemente obtenidos por una banda de ladrones.

Inicialmente, la Guardia Civil Estatal detuvo a un hombre considerado objetivo prioritario y presunto generador de violencia, esto en la colonia Angostura, en la zona de El Saucito.

Los agentes de la GCE ubicaron el predio en cuyo interior se observaba un vehículo de carga con características coincidentes con una unidad reportada como robada, por lo que se estableció el resguardo del inmueble y se dio parte a la autoridad ministerial para continuar con las diligencias correspondientes.

Los elementos de seguridad hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República e indicaron que recibieron un reporte de C5, sobre un tractocamión con GPS activo, cuya ubicación se encontraba en un inmueble de la colonia Angostura.

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Al arribar al lugar, los oficiales detuvieron a José "N" y aseguraron un inhibidor de señales, mientras observaron que en el interior del domicilio había un tractocamión cuyas características y placas coincidían con las reportadas por el C5, por lo que dieron aviso a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado, instancia que inicio la investigación correspondiente.

El Ministerio Público Federal obtuvo autorización judicial para la ejecución del cateo en dicho inmueble, por lo que el operativo se realizó de manera conjunta con Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados de la institución, mientras que personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal, brindaron seguridad perimetral.

En el operativo, las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron dos inhibidores de señales, tres tanques de combustible, un chasis para tractocamión, dos cofres para tractocamión, una cabina para tractocamión, dos puertas de cabina de tractocamión, una facia para tractocamión, una placa de circulación del Servicio de Público Federal, autopartes que corresponden al tractocamión con reporte de robo.

Los efectivos policiales también aseguraron una carpeta con documentos, una camioneta tipo pick up, dos vehículos, un tractocamión, una caja de carga tipo redilas, en cuyo interior se localizaron 480 costales con harina, con un peso total de 12 toneladas y dos motocicletas.

Los inhibidores, vehículos y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la investigación por la probable comisión de los delitos de robo de autotransporte, posesión ilícita de inhibidores de señal, y lo que resulte, en la inteligencia de que se encuentra pendiente de resolver la situación jurídica de la persona detenida.