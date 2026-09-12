Bruno Guimaraes impulsa victoria del Arsenal sobre Sunderland

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Bruno Guimaraes llevó a que el Arsenal quedara con tres puntos de ventaja en la cima de la Liga Premier con un momento de brillantez que fue doblemente doloroso para el Sunderland.

El mediocampista brasileño no sólo llevó a la victoria 2-0 del campeón defensor el sábado en el Estadio de la Luz, sino que, como exjugador del Newcastle, aprovechó al máximo su momento, enviando un mensaje a los aficionados locales al llevarse las manos a las orejas mientras corría hacia el banderín de córner en celebración.

Guimaraes se unió al Arsenal procedente del feroz rival del noreste del Sunderland, el Newcastle, en el verano, por lo que habrá sido muy consciente de la importancia de su gol. Entró como suplente al descanso y colocó un disparo de larga distancia con efecto en el ángulo superior a los 58 minutos.

El gol llegó dos minutos después de que David Raya, del Arsenal, atajara el penal de Enzo Le Fee.

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Bukayo Saka selló la victoria con un penal en el séptimo minuto del tiempo añadido después de que Reinildo Mandava fuera expulsado por derribar al delantero del Arsenal en el área.

El Manchester City está tres puntos detrás del Arsenal en el segundo lugar y juega contra el Manchester United el domingo.

Frustración para Liverpool

El Liverpool y Chelsea dejaron escapar más puntos en la Liga Premier después de verse frenados el sábado por empates sorpresivos en casa.

Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.

La frágil defensa de Chelsea volvió a quedar expuesta por el recién ascendido Hull en un empate 2-2 en Stamford Bridge.

El inicio de temporada de pesadilla de Aston Villa continuó con una derrota 2-1 en casa ante Nottingham Forest.

Zian Flemming, que ingresó como suplente, anotó el gol de la victoria a los 90 minutos, y el Ipswich venció 3-2 a Crystal Palace, mientras que Bournemouth y Brentford empataron 2-2.

Tottenham sigue sin anotar después de un empate 0-0 con Everton.

Liverpool ha gastado más de 500 millones de dólares para reconstruir su ataque durante las últimas dos temporadas, pero fue neutralizado por un Fulham que no había mantenido su arco en cero y no había sumado puntos antes del partido.

Ante una frustrada multitud en Anfield, el equipo armado a un alto costo por Andoni Iraola empató por tercera vez esta campaña, frenando el impulso de victorias consecutivas, incluida una victoria a mitad de semana contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Isak, un fichaje récord británico de 170 millones de dólares, se quedó corto, mientras que Barcola —fichado del Paris Saint-Germain por 166 millones de dólares— no logró producir nada en su primera titularidad en la liga. Fue la misma historia para Florian Wirtz (156 millones de dólares) y el relativamente económico Víctor Muñoz (46 millones de dólares).

"Colectivamente no jugamos bien. Muchas cosas que intentamos hacer, no pudimos hacerlas bien", dijo el arquero del Liverpool Alisson.

Iraola todavía está encontrando su lugar en su primera temporada en el Liverpool después de haber impresionado previamente en el Bournemouth. Pero ha sido un inicio poco convincente que ha dejado a su equipo con terreno por recuperar incluso tan temprano en la campaña.

"Cuando empatas, especialmente en casa, no puedes estar feliz", reconoció Iraola. "Hoy nos faltó un poco de frescura y no hicimos lo suficiente ofensivamente para marcar la diferencia. En la primera mitad empezamos el partido lentos, nos faltó energía y no fue suficiente".

Chelsea acumula problemas

Los problemas defensivos del Chelsea se están volviendo cada vez más costosos.

El equipo de Xabi Alonso ha recibido al menos dos goles en cada uno de sus partidos de liga y 12 goles en seis partidos en todas las competiciones. Su único arco en cero fue contra el Luton de tercera división en la Copa de la Liga inglesa.

"Podemos hacerlo mejor. Obtuvimos lo que merecíamos", dijo Alonso. "Necesitamos ser más sólidos y tener más control. Jugadores nuevos y cuerpo técnico nuevo. Este es el proceso. En unos meses estoy seguro de que podremos controlar mejor".

Se necesitó un gol de João Pedro a los 66 minutos para rescatar un empate después de que el doblete de Mohamed Belloumi viera al Hull remontar tras ir perdiendo 1-0 para ponerse arriba 2-1.

Morgan Rogers puso al Chelsea en ventaja en el séptimo minuto.

Otro partido sin goles para los Spurs

Tottenham se mantuvo sin goles y sin victorias en la Liga Premier el sábado pese a un verano de fuerte gasto que incluyó la llegada de los delanteros del Manchester City Omar Marmoush y Savio.

Un empate 0-0 en casa ante el Everton extendió los llevó a sumar seis horas sin anotar para los Spurs después de gastar más de 400 millones de dólares en el mercado para renovar una plantilla que ha coqueteado con el descenso en temporadas consecutivas.

Hubo pocas ocasiones claras en partido deslucido en el Tottenham Hotspur Stadium, y ninguno de los dos equipos parecía probable que encontrara un gol de la victoria.

El punto dejó al Everton igualado con el rival de Merseyside, el Liverpool, con seis unidades.

Jesus hunde al Villa

La victoria del Villa en la Liga de Campeones a mitad de semana no resultó ser un punto de inflexión en lo que ha sido un inicio desesperado para el muy cambiado equipo de Unai Emery.

La pérdida de varias estrellas está pasando factura a un equipo que ganó la Liga Europa la temporada pasada y terminó cuarto en la Liga Premier.

Alysson Edward le dio a los aficionados del Villa la esperanza de rescatar un punto en casa después de que Liam Delap pusiera en ventaja al rival de Midlands, el Forest, justo después del descanso. Pero Igor Jesus encontró el gol de la victoria a los 88.

Emery lamentó el desempeño del Villa en la segunda mitad.

"Empezamos muy mal, ellos marcaron y estaban creando ocasiones", dijo. "Perdimos porque decidimos perder".

Ipswich dejando su huella

El Ipswich consiguió su segunda victoria en su regreso a la máxima categoría ante un Palace que se quedó con 10 hombres.

El gol de la victoria de Flemming a los 90 minutos en Selhurst Park resolvió un partido que se inclinó de un lado y del otro.

Anan Khalaili puso al Palace en ventaja antes de que el Ipswich se fuera al descanso con ventaja 2-1 gracias a Emerson y Leif Davis a ambos lados de una tarjeta roja para Axel Disasi.

Jorgan Strand Larsen anotó su tercer gol en dos partidos para volver a igualar el encuentro, pero Flemming se quedó con el triunfo al convertir después de que Davis estrellara el balón en el travesaño.

Kevin Schade anotó dos veces para darle al Brentford un punto en Bournemouth.