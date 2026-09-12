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Tigres de Detroit remontan y vencen a Rockies de Colorado

Hao-Yu Lee y Gleyber Torres destacaron con dobles consecutivos que iniciaron la remontada de Detroit.

Por AP

Septiembre 12, 2026 06:53 p.m.
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Tigres de Detroit remontan y vencen a Rockies de Colorado
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      DETROIT (AP) — Hao-Yu Lee conectó un doble y un triple en una octava entrada de siete carreras, y los Tigres de Detroit remontaron para vencer el sábado 11-7 a los Rockies de Colorado.

      Remontada decisiva de Tigres de Detroit ante Rockies de Colorado

      Detroit amplió su racha de victorias a tres juegos y le propinó a Colorado su novena derrota consecutiva como visitante.

      Con desventaja de 7-4, Lee y el venezolano Gleyber Torres abrieron la octava con dobles consecutivos ante Jaden Hill (1-4), y Riley Greene siguió con un sencillo impulsor. El sencillo del venezolano Eduardo Valencia puso corredores en las esquinas, y Max Clark recibió base por bolas para llenar las bases.

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      Hill salió sin haber conseguido un out y fue reemplazado por Jordan Romano. Este otorgó base por bolas a sus dos primeros bateadores, Spencer Torkelson y Ben Malgeri, para darle a los Tigers una ventaja de 8-7. John Peck añadió un elevado de sacrificio, y Lee conectó un triple de dos carreras contra la pared del jardín derecho.

      Destacada labor de lanzadores en la victoria de Detroit

      Beau Briske (1-0), el cuarto lanzador de los Tigers, consiguió cinco outs antes de que Kenley Jansen trabajara una novena entrada sin permitir carreras.

      Los Tigers dejaron a 12 corredores en base durante las primeras siete entradas y llenaron las bases con un out en la segunda, pero Peck bateó para una doble matanza 6-4-3.

      Hunter Goodman conectó su jonrón número 38 para Colorado, un batazo de tres carreras en la tercera.

      Kevin McGonigle abrió la parte baja del episodio con su jonrón número 17, y Clark puso el marcador 3-2 con un sencillo impulsor.

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