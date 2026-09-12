Ve Federación 36 municipios muy inseguros

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El gobierno federal atribuyó a 36 de los 59 municipios potosinos un nivel delictivo alto, factor que los incluye en el listado de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales para 2027.

En el documento, un anexo del proyecto de presupuesto federal para el año entrante, también se establece que otras ocho localidades viven un nivel delictivo medio, mientras que solo a uno, Villa de Guadalupe, se le atribuyó un nivel delictivo bajo.

Otros catorce municipios, entre ellos la capital, Soledad y Mexquitic, no fueron incluidos en el listado.

Gobierno federal define criterios para zonas de atención prioritaria

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En el grupo de alcaldías en las que se detectó un nivel delictivo alto se encuentran Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala, Villa de Reyes y Tamazunchale.

Las ZAP son definidas como las localidades del país en las que es más necesaria la aplicación de programas sociales.

En otro anexo presupuestal en el que se establecen los factores de determinación de las zonas de atención prioritaria, se menciona que "la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, por lo que se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de ZAP Rurales".

Delitos de alto impacto y cifras oficiales

Agrega que se tomaron las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los 7 delitos de alto impacto, entre ellos, el homicidio doloso, el secuestro, el robo y el narcomenudeo.

El documento federal menciona que, con base en las tasas de cada delito por cada 100 mil habitantes, si el porcentaje acumulado se obtiene uno de 50 puntos o más, entonces se considera un municipio de nivel delictivo alto.

A nivel nacional, se contabilizaron 455 municipios con un nivel delictivo alto, por lo que en San Luis Potosí se asienta el 7.9 por ciento del total de localidades con alto índice delictivo.