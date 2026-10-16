Max Gutiérrez afina detalles en Yucatán

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El piloto Max Gutiérrez, al volante del auto número 23 de Canel´s, Logitech G y Laboratorio Tequis, completó una jornada de entrenamientos en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, como parte de su preparación para el Gran Premio Yucatán, que se disputará este 17 y 18 de octubre. Junto a su compañero de equipo, Rubén García Jr., del auto número 88, trabajó en la adaptación al trazado de cara a la doble competencia de NASCAR México Series.

Durante las sesiones, Gutiérrez y su equipo aprovecharon cada salida a pista para conocer las características del circuito, de 3 mil 340 metros de longitud, e identificar los puntos estratégicos que les permitieran mejorar el rendimiento del auto. Con la información recopilada, el equipo encabezado por el ingeniero Ramiro Fidalgo pudo avanzar en los ajustes necesarios para afrontar una pista nueva para buena parte de los pilotos de la categoría.

Conforme avanzaron los entrenamientos, los autos de Gutiérrez y García Jr. mejoraron su desempeño, al tiempo que el equipo reunió datos importantes para definir la puesta a punto de ambos vehículos. La preparación será clave en un fin de semana que contempla dos carreras y que representa una oportunidad para sumar puntos en la recta decisiva de la temporada.

"Mérida, una pista nueva para casi todos, salvo algunos que ya la conocían por correr en otra categoría. Estoy seguro de que el fin de semana será un gran evento, en donde contaremos con uno de los mejores autos, pues venimos a la fecha doble sin bajar los brazos, en busca de recuperar esos puntos perdidos", señaló Max Gutiérrez. El piloto también destacó la oportunidad de entrenar previamente en el circuito y explicó que el equipo trabajó de manera progresiva para mejorar el rendimiento, por lo que buscará aprovechar cualquier sesión adicional para continuar con su adaptación.

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La actividad oficial comenzará el sábado 17 de octubre con tres prácticas, programadas a las 7:50, 9:40 y 11:23 horas, seguidas de la calificación para la primera carrera, a las 12:40 horas. Ese mismo día se disputará el sprint denominado "Yucatán 120", pactado a 30 vueltas, con una etapa intermedia en el giro 15, a partir de las 15:30 horas.

El domingo 18 de octubre, la jornada arrancará con el calentamiento a las 8:20 horas y la calificación a las 10:00, antes de la carrera principal, "Yucatán 200", programada para las 13:40 horas, a 50 vueltas y con una etapa en el giro 25. Max Gutiérrez y Rubén García Jr. buscarán capitalizar el trabajo previo y la información obtenida en los entrenamientos para afrontar la fecha doble con un desempeño competitivo para Canel´s Racing.