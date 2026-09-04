Max Gutiérrez va por el título

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El piloto capitalino Max Gutiérrez, al volante del auto #23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, llega al Autódromo Monterrey para disputar la primera fecha del The Chase NASCAR México, con el objetivo de iniciar de manera positiva la lucha por el campeonato.

Gutiérrez se presenta en la Sultana del Norte como el último ganador de NASCAR México en este escenario, luego de su triunfo en la visita de 2025. Ahora ocupa la quinta posición al inicio del Chase, por lo que buscará aprovechar nuevamente su buen desempeño en el trazado regiomontano para sumar puntos importantes rumbo al título.

Esta será la segunda temporada consecutiva en la que Max Gutiérrez compite con los colores de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis. El año pasado, cuando todavía no existía el formato The Chase, el piloto y su equipo llegaron a las últimas instancias de la pelea por el campeonato y terminaron en la tercera posición, por lo que esta campaña representa una nueva oportunidad para buscar la corona.

"Para Monterrey, llegamos a una pista que me encanta mucho, que ya he ganado, muy divertida pero a su vez demasiado demandante cuando la corremos de día. Ahora será la excepción pues la tendremos en modo nocturno", señaló Gutiérrez, quien destacó la importancia de adaptarse rápidamente a las condiciones del circuito y encontrar los puntos positivos para el auto #23.

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El piloto agregó que buscarán mantener el antecedente de triunfo en Monterrey y comenzar a sumar de manera positiva en esta nueva etapa del campeonato: "Hay que echarle todas las ganas para poder pelear la carrera y así comenzar a sumar positivo para el campeonato en esta ronda The Chase NASCAR México".

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con dos sesiones de práctica, de 17:00 a 18:00 y de 20:10 a 20:30 horas. El sábado 5 se realizará la calificación individual a las 16:30 horas; los 10 mejores tiempos avanzarán a la segunda ronda para disputar la pole position.

La jornada concluirá ese mismo sábado a las 20:30 horas con la carrera Monterrey 120, que tendrá una etapa con puntos en la vuelta 50 y un tiempo límite de 100 minutos, donde Max Gutiérrez buscará dar el primer paso hacia el campeonato.