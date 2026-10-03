Max Verstappen domina clasificación en Gran Premio Bahrein en Malasia

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SEPAN, Malasia (AP) — Max Verstappen fue el más veloz el sábado en la calificación para el Gran Premio de Bahrein, pero que se disputa en Malasia y saldrá desde la primera posición de la grilla por primera vez esta temporada, en una jornada atípica para Mercedes y el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Max Verstappen consigue la pole en Sepang

Verstappen le sacó 0,298 segundos a Lewis Hamilton, de Ferrari, que terminó segundo. Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, estuvo 0,130 segundos más atrás en tercer lugar.

Eso es un gran paso hacia el objetivo de Verstappen de evitar su primera temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

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La pole de Verstappen pone fin a la racha de autos con motor Mercedes

Fue un "resultado increíble para nosotros viendo la temporada", dijo Verstappen. "Me sentí bien, me sentí confiado y espero que podamos mostrar eso otra vez mañana".

Verstappen ganó la última vez que la F1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017 . Esta es la primera pole este año para un auto impulsado por un motor que no es Mercedes, después de que McLaren, Alpine y la propia escudería Mercedes —todos con motor de esta marca— encabezaron todas las sesiones de clasificación hasta ahora.

Antonelli fue cuarto, mientras que su compañero de escudería y principal rival por el título, George Russell, fue octavo. Ambos subirán un puesto en la grilla para la carrera del domingo porque Hadjar tiene que cumplir una penalización de cinco puestos por cambiar su motor por encima de la asignación para la temporada.

Lewis Hamilton y Ferrari en recuperación

El segundo lugar de Hamilton fue un alivio para el siete veces campeón en medio de una mala racha de resultados en Ferrari, que tuvo que desmentir las especulaciones sobre el futuro del jefe del equipo, Fred Vasseur.

"Vamos chicos, vamos. Por fin", dijo Hamilton por la radio.

Russell culpa a los problemas con los neumáticos

Clasificar tan abajo es otro golpe para las posibilidades de Russell de recortar la ventaja de 66 puntos de Antonelli, y los problemas con los neumáticos jugaron un papel.

El circuito de Sepang tiene una superficie abrasiva que devora los neumáticos y hace que se sobrecalienten. Eso lo hizo aún más desafiante de lo habitual elegir la configuración adecuada para sacar lo mejor del auto en la clasificación sin comprometer el ritmo para la carrera del domingo.

"Es un circuito muy exigente para los neumáticos, el asfalto está todo roto, es extremadamente áspero, hace muchísimo calor ahí afuera y los neumáticos están pasando por un infierno", dijo Russell al canal Sky Sports. "Por alguna razón, parece que nos está afectando mucho más que a otros".

Una vez más, el tiempo se mantuvo seco en Malasia durante las sesiones del sábado, pese a los pronósticos de fuertes lluvias de principios de la semana.

La F1 regresa al circuito de Sepang, en Malasia, por primera vez desde 2017. Es una prueba de reemplazo después de que las carreras en Baréin y Arabia Saudí fueron canceladas a principios de este año debido a la guerra con Irán. La prueba mantiene la marca de Gran Premio de Baréin y personal bareiní se encarga de la organización sobre el terreno.