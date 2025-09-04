Max y García Jr. se alistan en simulador

Durante la pausa veraniega del campeonato NASCAR México, los pilotos Rubén García Jr. (#88) y Max Gutiérrez (#23) han optado por mantenerse en forma y practicar su manejo a través de simuladores de automovilismo, una herramienta que les permite no perder ritmo de competencia mientras se reanuda la temporada.

La categoría vive un receso desde la última carrera disputada en San Luis Potosí y retomará actividad el próximo 21 de septiembre en Querétaro. Este lapso representa una oportunidad para que los pilotos refuercen su preparación antes del primer corte de playoffs, donde se definirán posiciones clave.

En sus entrenamientos, García Jr. y Gutiérrez han destacado el realismo que ofrecen los simuladores, al reproducir condiciones de pista como curvas, frenadas y reacciones del vehículo. Ambos señalaron que este tipo de prácticas complementa su preparación física y mental, lo que consideran fundamental para enfrentar el regreso a las pistas.

“Así es hemos podido aprovechar este largo periodo entre carreras para entrenar fuertemente la parte física y doblar el tiempo en el simulador Logitech con volante Pro Wheel. Estamos en una situación complicada de los playoffs por lo tanto quiero llegar lo mejor preparado posible a la siguiente fecha, horas en el simulador me serán de gran ayuda para entrenar lo más que se pueda”, comentó Rubén García Jr.

Por su parte, Max Gutiérrez apuntó que, pese a combinar su tiempo con el regreso a clases, el entrenamiento virtual ha sido clave para no perder el ritmo de competencia: “Ha sido un receso diferente pues también ya estoy de regreso en clases así que pues la verdad no tenemos mucho tiempo libre por lo que continuar con nuestras actividades diarias entre ellas entrenando en simuladores es importante para sacar nuestro mejor ser, dando el cien por ciento así cuando regresamos a la pista no estemos nuevamente en una curva de aprendizaje si no completamente limpios, concluyó.