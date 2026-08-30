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Medias Blancas vencen a Mellizos

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Medias Blancas vencen a Mellizos
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      MINNEAPOLIS.- Andrew Benintendi conectó los tres hits de su equipo, y su jonrón en la sexta entrada marcó la diferencia, en la victoria de los Medias Blancas de Chicago la tarde del sábado por 3-2 sobre los Mellizos 

      de Minnesota.

      El bullpen de los Medias Blancas sumó cuatro entradas más sin permitir carreras después de cinco episodios en blanco el viernes, y Chicago, líder de la división, ganó su cuarto juego consecutivo y quedó con una ventaja máxima de la temporada de nueve juegos por encima de .500.

      Josh Bell y Walter Jenkins impulsaron carreras por Minnesota, que perdió por séptima vez en ocho juegos. Los Mellizos tienen marca de 8-17 en agosto, mientras sus aspiraciones de playoffs siguen desvaneciéndose.

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      Con un mínimo de la temporada —empatado— de ocho juegos por debajo de .500, Minnesota está a 4 1/2 juegos del último puesto de comodín de la Liga Americana, por detrás de otros cuatro equipos. Sean Newcomb, de Chicago, lanzó tres entradas sin permitir carreras por segunda vez en tres juegos, antes de que Bryan Hudson lograra su séptimo salvamento con una novena entrada perfecta de 1-2-3.

      Ambos abridores fueron retirados después de cinco entradas. Erick Fedde (7-8), de Chicago, permitió dos carreras limpias con tres hits y ponchó a cuatro en su primera apertura desde el 31 de julio.

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