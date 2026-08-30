Medias Rojas activan a Garrett Whitlock
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Los Medias Rojas de Boston reforzaron su bullpen este sábado al activar al relevista Garrett Whitlock, quien superó una inflamación en el codo derecho. El mánager interino Chad Tracy destacó el regreso de Whitlock como una pieza de alto nivel para el cierre de la temporada. El lanzador derecho registra una marca de 6-1 con una efectividad de 2.05 en 45 apariciones. Para abrirle espacio en el roster, el relevista Wyatt Olds fue enviado a Triple-A Worcester, a pesar de ligar seis apariciones consecutivas sin permitir anotaciones con el primer equipo.
Por otra parte, el jardinero Roman Anthony (esguince de muñeca) y el campocorto Trevor Story (hernia deportiva) jugaron otro partido de rehabilitación con Worcester. La gerencia general, encabezada por Craig Breslow, evaluará los reportes médicos de ambos peloteros tras el juego de ligas menores. Tracy afirmó que no descartan activar a Anthony y Story este domingo o esperar al inicio de la próxima semana, cuando Boston regrese a Fenway Park para enfrentar a Seattle.
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