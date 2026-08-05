Medias Rojas arrollan a los Medias Blancas

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BOSTON.- Caleb Durbin conectó un grand slam, Patrick Sandoval consiguió su primera victoria en más de dos años dentro de las mayores, y los Medias Rojas de Boston ampliaron a seis su racha de victorias al triturar el martes 14-2 a los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano Wilyer Abreu disparó un par de vuelacercas solitarios por los encendidos Medias Rojas, que conectaron cuatro cuadrangulares por segundo juego consecutivo y han ganado 24 de sus últimos 27 compromisos.

Sandoval (1-0) ponchó a cinco y permitió dos carreras con seis hits y cuatro bases por bolas en poco más de cinco innings. Fue su primera victoria desde el 7 de mayo de 2024, cuando lanzaba para los Angelinos, antes de perderse la mitad de esa temporada y todo 2025 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John.

Los Medias Rojas habían tenido que remontar en sus seis victorias anteriores, pero resolvieron este juego temprano con seis carreras en la primera entrada. Durbin hizo la mayor parte del daño con un grand slam al jardín izquierdo y el mexicano Jarren Durran lo siguió con un batazo al prado derecho.

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Ceddanne Rafaela, cuya racha de tres juegos seguidos con jonrón llegó a su fin, también impulsó una carrera con un sencillo en ese inning.

El dominicano Brayan Bello lanzó los últimos tres innings por Boston y consiguió el primer salvamento de su carrera.

Davis Martin (9-6) permitió nueve carreras y 10 hits por Chicago. Fue retirado sin outs en la sexta entrada después de que un bateador golpeado y un sencillo pusieron en marcha otro inning de seis carreras para Boston.

El cubano Miguel Vargas puso a Chicago en la pizarra con un elevado de sacrificio en la quinta.