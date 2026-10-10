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Mertens frena a Swiatek

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Mertens frena a Swiatek
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      BEIJING.- Elise Mertens venció el viernes 7-6 (0), 6-3 a Iga Swiatek para asegurarse un lugar en las semifinales del Abierto de China.

      La belga ha derrotado a tres campeonas de Grand Slam en Beijing tras sus victorias previas ante Jelena Ostapenko y Coco Gauff.

      Necesitó 1 hora y 50 minutos para imponerse en sets corridos a Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam y octava preclasificada.

      "A veces simplemente vas creciendo dentro de un torneo", comentó Mertens tras avanzar a su primera semifinal individual de un WTA 1000 desde 2021.

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      Mertens enfrentará a continuación a la medallista de oro olímpica Zheng Qinwen, después de que la china eliminara a la sexta preclasificada Elina Svitolina por 6-3, 7-6 (8).

      Zheng fue cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos como jugadora proveniente de la fase de clasificación.

      "Fue una victoria realmente grandiosa para mí", expresó. "Creo que ella también jugó su mejor tenis".

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