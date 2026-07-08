Messi y Argentina se levantan de la lona

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ATLANTA.- Argentina logró hoy un triunfo épico frente a Egipto, en un partido que perdía por dos goles y terminó ganando por 3-2 en tiempo adicionado al reglamentario, y atrapó el penúltimo pasaje a cuartos de final del Mundial en el que defiende la corona lograda en Qatar 2022.

Cuando parecía que el partido en el Mercedes Benz de Atlanta despediría al campeón primero y luego que el penúltimo pasaje a cuartos se definiría en tiempo suplementario, la "albiceleste" de Lionel Scaloni asestó la estocada letal con un cabezazo de Enzo Fernández en el segundo de los seis minutos adicionados por el árbitro francés Francois Letexier. Los "Faraones" arrancaron en ventaja con Yasser Ibrahim, zaguero del Al-Ahly, que abrió la cuenta de cabeza a los 15´, en tanto que Mostafa Zico, del Pyramids FC, extendió la ventaja a los 67´ los "Faraones", a los que les invalidaron una conquista a los 58´, cuando Argentina hacía agua en defensa buscando el empate. Fue luego de otro contragolpe fulminante comandado por Haissem Hassan, del español Oviedo, que resolvió Zico con un remate cruzado que no le dio opciones al arquero Emiliano Martínez, pero el árbitro, advertido por el VAR, volvió sobre sus pasos por una falta contra Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Fue una bendición para Argentina, que por primera vez en el ciclo de Lionel Scaloni arrancó perdiendo en una Copa del Mundo y entre los dos goles de Egipto contó con una chance inmejorable para igualar con un penal que remató Messi a los 20´ y desvió el arquero Mostafa Shobeir, tras una falta contra Nicolás Tagliafico de Haissem Hassan. Pero el capitán, que remató a la derecha del arquero del Al-Ahly que adivinó el disparo y ya había fallado un penal en el triunfo frente a Austria en la fase de grupos, se reivindicó con un golazo a los 83´ para el 2-2 parcial, después de que Cristian Romero descontara de cabeza al 79´ para darle una vida más al campeón. Vigesimoprimer gol para Messi que lo confirma como máximo artillero en la historia de los Mundiales y octavo para él en esta edición en la que convirtió en nueve partidos consecutivos y se hizo el milagro con aquel último de Fernández que impidió la eliminación de Argentina y evitó que la "Pulga" se despidiera con derrota de su sexto y último Mundial.

Festeja Argentina, que mostró falencias y terminó sufriendo una vez más, como en dieciseisavos de final frente al debutante Cabo Verde, y con lágrimas en los ojos, como los de Messi llorando y abrazado a sus compañeros porque esta Copa todavía no se termina para él y el campeón sigue en carrera. Falta saber cuál será el próximo rival, que saldrá del duelo que Colombia y Suiza jugaban a última hora en Vancouver para definir al último clasificado a cuartos.

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Se fue Cristiano Ronaldo con Portugal, se fue el siempre favorito Brasil, se fue la poderosa Alemania y los tres anfitriones de este Mundial: Estados Unidos, México y Canadá. Argentina no, Argentina sigue y Messi también.