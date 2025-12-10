México abrirá el Mundial 2026; Qatar sigue marcada como la peor anfitriona

La Copa del Mundo de 2026 está cade más cerca de comenzar. En menos de 184 días, el balón rodará en el estadio Banorte (antes Azteca).

El próximo Mundial arrancará el jueves 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica. De nueva cuenta, dichos países abrirán la justa mundialista, así como en la edición de Sudáfrica 2010.

De momento, ya hay 42 invitados al torneo de selecciones más importante del mundo, es decir, todavía hay seis lugares disponibles.

Los países que ocuparán dichos cupos se confirmarán en el mes de marzo, luego de que se disputen los Repechajes, tanto el Intercontinental como el de Europa.

Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Coreas del Sur, Costa de Marfil, Croacia, Curazao, Ecuador, Egipto, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Uruguay y Uzbekistán ya tienen asegurada su presencia en el Mundial 2026.

Mientras la próxima Copa del Mundo comienza, la Selección Mexicana continúa su preparación para ofrecer una digna actuación como una de las tres anfitrionas.

México organizará la justa mundialista por tercera ocasión en su historia, lo que convertirá en el primero que lo hace y dejará atrás a Italia, Francia, Alemania y Brasil.

Cabe resaltar que, a lo largo de la historia, un total de 19 países han albergado un Mundial y la mayoría han tenido destacadas actuaciones.

Incluso, seis han conquistado el trofeo en casa: Alemania, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia y Uruguay.

Mientras que los otros dos campeones que no pudieron hacerlo como locales son Brasil y España.

Aunque casi todas las anfitrionas han dejado buenas sensaciones en casa, existen otras que no han podido hacerlo lo mismo y han terminado decepcionando a sus aficionados.

-----¿Qué selección ha sido la peor anfitriona en la historia de los Mundiales?

Luego de 22 ediciones de la Copa del Mundo, la selección que ha ofrecido una peor actuación es Qatar.

Los cataríes organizaron el Mundial de 2022, pero no pudieron cumplir con las expectativas y ofrecieron una pobre actuación.

En la Fase de Grupos, perdió los tres partidos que disputó, únicamente pudo marcar un gol y recibió siete, por lo que terminó en el fondo de la tabla general.