México arrasa en los clavados

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SANTO DOMINGO.- México cerró con broche de oro una actuación avasallante en los clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cuando Randal Willars lideró el domingo el 1-2 del país en la final de plataforma de 10 metros masculina.

Fue otra gran jornada para los mexicanos que alcanzaron las 112 medallas de oro en las justas tras obtener otras victorias en el medio maratón de marcha y tiro.

Colombia, por su parte, llegó a las 55 preseas doradas al celebrar el triunfo de su ciclista Nicolás Gómez en la carrera de ruta por la capital de la República Dominicana.

Rumbo a la última semana de competencias, México acumula un gran total de 250 medallas. Le saca una amplia diferencia a Colombia, su escolta en el medallero, que acumula 162 preseas. Cuba (28 oros), Venezuela (19) y Puerto Rico (15) completan los primeros cinco del cuadro.

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En el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Willars se proclamó campeón centroamericano al recibir una puntación de 570.70 puntos, seguido por su compatriota Emilio Treviño con 484.60 unidades. El venezolano Jesús González (419.55) completó el podio.

México también se consagró en el trampolín 3 metros: Yunuen Parra atrapó el oro con un registro 322.45 puntos, seguida por la colombiana Daniela Zapata (318.15) y Rut Páez (307.45).

Las victorias de Willars y Parra coronaron un destacado desempeño de los clavadistas de México en Santo Domingo, consolidándose como la gran potencia de la región. Cosecharon un total de 14 medallas, incluidas nueve de oro.

En el medio maratón de marcha disputado en un circuito de 21 vueltas al malecón de Santo Domingo, las mexicanas Alegna González y Alejandra Ortega firmaron un 1-2.

González cronometró 1 hora, 36 minutos y 5 minutos para subir a lo más alto del podio. Ortega entró segunda con 1:39:26 y tercera quedó la puertorriqueña Rachelle De Orbeta con 1:39:55.

En la rama masculina de la marcha, el mexicano Ricardo Ortiz se proclamó campeón con tiempo de 1:29:41, seguido por el colombiano Eider Arévalo (1:31:28) y el también mexicano Roberto Vásquez (1:33:56)

Las mexicanas Laura Galván (oro) y Adela Honorato (plata) lideraron la prueba femenina, seguidas por guatemalteca Viviana Aroche.