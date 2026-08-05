México Femenil asegura medalla

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México.- La Selección Mexicana Femenil cumplió con su papel de favorita y, aunque sufrió, venció a El Salvador (4-1) para avanzar a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En la primera parte, en una gran jugada de contraataque y con increíble precisión, Allison Veloz dio un pase filtrado que rompió las líneas de la zaga rival y que encontró a Lourdes Bosch (25´), quien recortó hacia el centro del área y con la potencia de su disparo y la fortuna de que el desvío en las manos de la portera Idalia Serrano terminó con el balón en el fondo de la red.

Las dirigidas por Eric Acuña, que llegaron a este partido al clasificar en segundo lugar de su grupo y solamente con dos goles a favor, respondieron en la segunda mitad y rompieron el invicto tricolor con la valla intacta gracias a una genialidad de Yoselyn López (71´), quien recibió un centro de Karen Reyes por el costado derecho y con remate de volea de primera intención, dejó a Celeste Espino sin posibilidades de frenar el empate.

México apretó el acelerador e intentó recuperar la ventaja, pero Serrano se convirtió en la figura de El Salvador y con dos maravillosas atajadas, mandó el partido a los tiempos extra, donde bastó un minuto para que Andrea Frías (90+1´) anotara el gol del sufrido triunfo tricolor. Valerie Vargas (115´) puso otro clavo en el ataúd cuscatleco y Andrea Frías (120+3´) hizo el último gol.

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Ahora, como sucedió en Veracruz 2014, México enfrentará a Colombia en la gran final, donde buscará mantener su dominio en la región y su cuarta medalla de oro. Las dirigidas por Vanessa Martínez ya enfrentaron —y vencieron— a las cafeteras en el segundo partido de la fase de grupos.