México Femenil asegura medalla
Goleó a El Salvador en el tiempo extra y avanza a la final de JCC-2026
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
México.- La Selección Mexicana Femenil cumplió con su papel de favorita y, aunque sufrió, venció a El Salvador (4-1) para avanzar a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
En la primera parte, en una gran jugada de contraataque y con increíble precisión, Allison Veloz dio un pase filtrado que rompió las líneas de la zaga rival y que encontró a Lourdes Bosch (25´), quien recortó hacia el centro del área y con la potencia de su disparo y la fortuna de que el desvío en las manos de la portera Idalia Serrano terminó con el balón en el fondo de la red.
Las dirigidas por Eric Acuña, que llegaron a este partido al clasificar en segundo lugar de su grupo y solamente con dos goles a favor, respondieron en la segunda mitad y rompieron el invicto tricolor con la valla intacta gracias a una genialidad de Yoselyn López (71´), quien recibió un centro de Karen Reyes por el costado derecho y con remate de volea de primera intención, dejó a Celeste Espino sin posibilidades de frenar el empate.
México apretó el acelerador e intentó recuperar la ventaja, pero Serrano se convirtió en la figura de El Salvador y con dos maravillosas atajadas, mandó el partido a los tiempos extra, donde bastó un minuto para que Andrea Frías (90+1´) anotara el gol del sufrido triunfo tricolor. Valerie Vargas (115´) puso otro clavo en el ataúd cuscatleco y Andrea Frías (120+3´) hizo el último gol.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahora, como sucedió en Veracruz 2014, México enfrentará a Colombia en la gran final, donde buscará mantener su dominio en la región y su cuarta medalla de oro. Las dirigidas por Vanessa Martínez ya enfrentaron —y vencieron— a las cafeteras en el segundo partido de la fase de grupos.
no te pierdas estas noticias
Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México
EFE
Desplazamientos forzados y retiro de fichas de búsqueda afectan a comunidades vulnerables en México.
Emmith Smith destaca crecimiento de la NFL en México
EFE
La presentación del nuevo patrocinador contó con la presencia de Arturo Olivé, director general de la NFL en México.
Vozinha se une a Colo Colo como nuevo portero en 2024
AP
El portero de 40 años llega a Colo Colo tras destacarse en el Mundial con Cabo Verde y jugar en Portugal.