México se enfrenta a España en el Mundial Sub-20

México y España se juegan sus opciones en el Grupo C del Mundial Sub-20.

Por El Universal

Octubre 01, 2025 12:42 p.m.
A
México se enfrenta a España en el Mundial Sub-20

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de su presentación ante Brasil (2-2), la Selección Mexicana encarará su segundo compromiso del Mundial Sub-20 Chile 2025 ante el combinado de España.

El equipo europeo cayó ante Marruecos (2-0) en su debut, dejando muchas dudas, pero esta tarde en el estadio Nacional buscará limpiar su imagen e intentar seguir con vida en la justa de la categoría.

Ni el capitán, Iker Bravo, delantero del Udinese, ni el extremo del Deportivo de La Coruña, David Mella o su compañero del Girona, Joel Roca, lograron en ningún momento crear peligro.

México quiere seguir pretende mantener frente a España la imagen agresiva que mostraron ante el conjunto sudamericano en su debut.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una victoria le permitiría al Tricolor llegar a la última jornada con cuatro puntos, con la clasificación amarrada y con opciones de disputarse el liderato del grupo con Marruecos en la última fecha.

¿Cuándo y dónde ver el México vs España?

Marruecos, que ganó con solvencia a España en la primera jornada y lidera el Grupo C, tratará de confirmar su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20 frente a una Brasil apurada tras su empate con México; "la Rojita" se juega gran parte de su futuro en el torneo.

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Horario: 14:00

Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX Premium.

