Presentará Canel´s diseño especial

Este fin de semana, el Super Óvalo Potosino será escenario de una de las carreras más esperadas de fin de temporada en NASCAR México, donde el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobol 1, presentará un diseño especial en sus autos para conmemorar el centenario de la histórica empresa potosina.

La escudería, comandada por el ingeniero multicampeón Ramiro Fidalgo, rendirá homenaje a los 100 años de Canel´s que se celebrarán oficialmente el próximo 6 de octubre con un diseño retro que evoca a los tradicionales chicles que marcaron época en varias generaciones de mexicanos.

El encargado de portar este diseño será el cinco veces campeón de NASCAR México, Rubén García Jr., quien aunque este año no podrá disputar el campeonato tras nueve temporadas consecutivas en la final, buscará darle a la marca potosina un triunfo en su casa a bordo del auto #88 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis/Mobol 1.

“Este fin de semana es especial para todos, estrenamos diseño en el auto #88 que conmemora los cien años de Canel´s. Nuestra tarea en pista es buscar darle una victoria como regalo de cumpleaños 100. Hemos representado con orgullo a esta marca durante años y, aunque rompimos la racha de finales, toca aprender y aplicar lo mejor para regresar a la búsqueda de campeonatos”, señaló García Jr.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de las actividades previas, el piloto convivirá con sus seguidores en un Meet & Greet en Gokart Mania este viernes 3 de octubre a partir de las 18:30 horas.

La agenda en pista iniciará el sábado 4 de octubre con dos entrenamientos (10:00 y 13:00 horas) y la primera ronda clasificatoria a las 14:30, de donde saldrán los diez mejores que disputarán la pole position. La carrera oficial de 200 vueltas, con límite de 100 minutos y un stage en la vuelta 90, está programada para el domingo 5 de octubre a las 13:40 horas.