México Sub-20 recibe a Antigua y Bermuda

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PUEBLA.- Este viernes la Selección Mexicana Sub-20 comienza su camino hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuando reciba a Antigua y Bermuda en el estadio Cuauhtémoc, en lo que será el primer partido del Premundial de la Concacaf.

El conjunto de Álex Diego tiene la obligación de ganar para sanar la herida de hace cuatro años en San Pedro Sula, Honduras, cuando Guatemala eliminó a México y lo dejó sin boleto para el Mundial en Argentina y París 2024. Además, el torneo se realizará en el país, entre Puebla y Ciudad de México, por lo que la localía será factor.

"Qué bueno que se nos da ahora. Tenemos un torneo que se juega en México, en un buen estadio, con un buen equipo, con buenas instalaciones para entrenar, donde venimos con un buen trabajo de hace un año, entonces me parece que esta es una gran oportunidad que tenemos para conseguirlo todo", reconoció Diego.

México parte como favorito, a pesar de que Antigua y Bermuda hizo una eliminatoria invicta y ganando todos sus partidos. El Grupo B lo completan Guatemala y Costa Rica, por lo que comenzar el torneo con victoria es fundamental para las aspiraciones del Tricolor. En el interior del combinado nacional aseguran que no sienten presión. Reconocen que lo que está en juego es mucho más grande que tres puntos, es el orgullo de mantenerse como los "reyes de Concacaf" y el sueño de jugar los dos torneos de naciones más importantes en su categoría.

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El partido México vs. Antigua y Barbuda iniciará a las 17:00 horas, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney.