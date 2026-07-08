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Misiorowski poncha a 11 de Cardenales

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Misiorowski poncha a 11 de Cardenales
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      SAN LUIS.- Jacob Misiorowski ponchó a 11 en siete sólidas entradas, Christian Yelich impulsó un par de carreras y los Cerveceros de Milwaukee remontaron para vencer el martes 4-3 a los Cardenales de San Luis en el primer juego de una doble cartelera.

      Misiorowski (10-4) permitió tres hits, incluidos un par de jonrones, y no otorgó bases por bolas. El derecho de 24 años lanzó 57 de sus 103 pitcheos a 100 mph o más. Es la tercera vez esta temporada que realiza al menos 57 lanzamientos a 100 mph.

      Aaron Ashby lanzó una octava entrada sin carreras y el dominicano Abner Uribe consiguió su sexto salvamento en ocho oportunidades, para que los Cerveceros ganaron por tercera vez consecutiva.

      Jordan Walker conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada por los Cardenales, y el panameño Iván Herrera añadió un cuadrangular solitario en la tercera.

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      El doble de Joey Ortiz puso a los Cerveceros en la pizarra y Yelich siguió con un sencillo impulsor para empatar 2-2 en la tercera. El sencillo impulsor de Garrett Mitchell igualó el juego 3-3 en la sexta. El doble impulsor de Yelich ante JoJo Romero rompió el empate 3-3 en la séptima.

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