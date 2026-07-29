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El club francés que está interesado en Erik Lira

Espera liberar plaza de extra comunitario para fichar al mexicano

Por El Universal

Julio 29, 2026 04:05 p.m.
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El club francés que está interesado en Erik Lira
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      Una vez que terminó el Mundial 2026, surgió la incógnita de dónde jugará Erik Lira, si seguirá en Cruz Azul o si logrará dar el salto al futbol europeo.

      Erik Lira y su intención de salir de Cruz Azul

      En recientes entrevistas, el mediocampista dejó clara su intención de salir de la Máquina para ir al viejo continente, pero confesó que todavía no había ofertas formales; sin embargo, ya habría un club grande interesado en él.

      De acuerdo con Gibrán Araige, de Televisa, el Mónaco de la Ligue 1 de Francia ya tiene la mirada puesta en el seleccionado mexicano.

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      Detalles para la posible transferencia de Erik Lira

      De hecho, reveló qué detalles hacen falta para que Lira pueda irse a Europa.

      "En otras entrevistas se le ha escapado que jugará en Europa el próximo torneo, más allá de que no ha llegado una oferta formal, y ese equipo que tiene pláticas avanzadas es el Mónaco de Francia", reveló Araige.

      "Es el equipo en el que apunta jugar Lira en el viejo continente, el entorno de Erik lo ve con muy buenos ojos, es un equipo importante en Francia, liga de bastante prestigio si bien es cierto que no tuvieron el mejor torneo hace una temporada, pero ¿qué falta? Resulta que Erik Lira jugará con una plaza de extra comunitario así que en Mónaco están esperando liberar una plaza y esa es la de Lamine Camara, el senegalés, que tiene ofertas del Newcastle y del Brighton", agregó.

      Por el momento, Cruz Azul todavía no tiene oferta formal del Mónaco, por lo que eso significa que el club habría negociado directamente con el jugador y su representante.

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