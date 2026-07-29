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Isaac del Toro, primer mexicano en podio del Tour de Francia 2026

El reconocimiento oficial resalta la importancia del logro de Isaac del Toro para el deporte mexicano.

Por El Universal

Julio 29, 2026 02:42 p.m.
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Isaac del Toro, primer mexicano en podio del Tour de Francia 2026
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      La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció y felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro Romero por su histórica participación en el Tour de Francia 2026, donde logró el tercer lugar de la clasificación general y conquistó la camiseta blanca que lo distingue como el mejor ciclista joven de la competencia.


      Durante la sesión de este miércoles, la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, dio lectura al pronunciamiento y expuso " a sus 22 años y su primera participación en el Tour de Francia, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en alcanzar el podio de esta emblemática competencia, considerada la prueba ciclista más importante del mundo".

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      "Su extraordinario desempeño representa un motivo de orgullo para México y un referente para las nuevas generaciones de atletas".
      La Comisión Permanente reconoce y celebra los logros de las y los deportistas mexicanos, particularmente aquellos que son resultado de años de esfuerzo, disciplinas, sacrificio y perseverancia.
      "Historias como en la de Isaac del Toro reflejan la grandeza del talento y el esfuerzo mexicano. Este órgano parlamentario refrenda su reconocimiento a quienes con dedicación y entrega ponen en alto el nombre de México en los escenarios, tanto nacionales como internacionales", concluyó.

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