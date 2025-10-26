Muere Lapuente a los 81 años

Hablar de Manuel Lapuente es hablar de uno de los entrenadores más icónicos y laureados en la historia del futbol mexicano. Manolo, un histórico de la Selección Mexicana, América, Puebla y Necaxa, falleció este sábado a los 81 años.

Recordado siempre con su famosa boina, Lapuente, nacido en Puebla el 15 de mayo de 1944, fue jugador profesional y posteriormente encaminó su andar como director técnico.

Como futbolista debutó con los Rayados de Monterrey (1964-65), pasó por Necaxa (1966-70), Puebla (1970-74) y Atlas (1974-76); sin embargo, los logros como futbolista no llegaron.

El destino le tenía preparada una laureada carrera desde los banquillos. Lapuente dirigió a una de las Selecciones nacionales más recordadas en la historia, la de Francia 1998, donde como casi todas, quedó eliminada en octavos de final, pero dejó huella con su estilo y gran fase de grupos.

Un año después, conquistó el primer gran logro en la historia de la Selección Mexicana. Con la base del mismo equipo ganó en suelo azteca la Copa Confederaciones 1999 frente a Brasil; en 1998 conquistó la Copa Oro de la Concacaf.

En el Verano 2002 acabó con la sequía de las Águilas del América de 13 años sin título; ganó un bicampeonato con el histórico Necaxa de los 90, en las temporadas 1994-95 y 1995-96 y con el Puebla también conquistó dos Ligas 1982-83 y 1989-90. Además, ganó títulos internacionales, Copas y Campeón de Campeones.