logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Naomi Osaka sigue avante en Wimbledon

Por AP

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Naomi Osaka sigue avante en Wimbledon
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LONDRES.- El día de Naomi Osaka en Wimbledon salió mucho mejor que los planes para el cumpleaños de su hija pequeña.

      La campeona de cuatro títulos de Grand Slam alcanzó la cuarta ronda en el All England Club por primera vez el viernes, con una pulcra victoria por 6-1 y 6-3 sobre Daria Kasatkina en la cancha número 1.

      Luego, un entrevistador en la pista le preguntó a Osaka por el tercer cumpleaños de su hija Shai el jueves, ya que la jugadora japonesa había comentado que lo celebrarían yendo a un parque cercano. Pero, al parecer, eso no salió como estaba previsto.

      "No creo que deba estar contándoles esto, pero ayer se portó un poco mal. Intentamos llevarla al parque, pero luego necesitó irse a ´tiempo fuera´, así que vamos a intentar llevarla al parque otra vez hoy", comentó Osaka, sonriendo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras los aficionados se reían, Osaka añadió: "Fue un cumpleaños increíble. Soplo´ sus velas. Pidió un deseo — espero que su deseo sea portarse mejor. Hoy es un nuevo día para ella".

      Osaka se enfrentará a continuación a la número 1 Aryna Sabalenka, que venció a Jelena Ostapenko por 6-4, 6-4.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sin cambio de horario, el México vs. Inglaterra: Brugada
        Sin cambio de horario, el México vs. Inglaterra: Brugada

        Sin cambio de horario, el México vs. Inglaterra: Brugada

        SLP

        Agencias

        La jefa de Gobierno señaló que, hasta ahora, la FIFA no ha hecho oficial alguna modificación

        Egipto vence a Australia en penales y avanza en Mundial
        Egipto vence a Australia en penales y avanza en Mundial

        Egipto vence a Australia en penales y avanza en Mundial

        SLP

        AP

        Mohamed Hany anotó dos autogoles, uno en esta fase y otro en grupos, en partido contra Australia.

        Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por Mundial 2026
        Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por Mundial 2026

        Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        Argentina busca mantener el invicto y avanzar a octavos en el Mundial 2026 con Messi como figura clave.

        Suiza avanza a octavos del Mundial 2026 en Vancouver
        Suiza avanza a octavos del Mundial 2026 en Vancouver

        Suiza avanza a octavos del Mundial 2026 en Vancouver

        SLP

        El Universal

        Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver y se instaló en octavos de final del Mundial 2026.