Necaxa abre la jornada 12 ante el Atlas

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México.- Este viernes los Rayos de Necaxa abren la Jornada 12 cuando reciba en cancha del Estadio Victoria a los Rojinegros del Atlas con la firme misión de salir de los últimos lugares de la tabla general.

Con realidades distintas, los Rayos llegan con nueve jornadas sin conocer la victoria por lo que buscan romper esa racha negativa, su última victoria fue en la lejana jornada dos cuando vencieron 2-1 a los Rayados de Monterrey. Mientras que el Atlas pasa por un buen momento y con los ánimos en lo alto, luego de igualar (1-1) en el clásico tapatío contra Chivas suma 18 unidades que lo ubican en la sexta posición general.

Juan Reynoso, técnico de los Rayos de Necaxa, señaló que es optimista por el desempeño y esfuerzo de sus pupilos en el empate de visita a los Tuzos del Pachuca, "veo una evolución que en partidos pasados".

Sobre el empate ante el Pachuca dijo que le faltó oficio para cerrar el partido luego de tener ventaja, que es lo que le preocupa. Señaló que se va frustrado por no quedarse con la victoria, pero hay que acabar con una racha para entrar a otra. Amenazó que ante Atlas del "próximo viernes espera quedarse con los tres puntos".

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Matias Espindola, jugador de los hidrocálidos, señaló que ahora se viene "un gran reto el próximo viernes en contra de un equipo que anda bien como el Atlas". Afirmó que los Rojinegros "juegan bien, pero también nosotros vamos a poner bastante peligro".

Por su parte, Hernán Crespo, técnico de los Rojinegros del Atlas, lamenta el empate ante Chivas "un equipo que juego muy bien" porque "íbamos ganando".

Necaxa deberá jugar sin cometer errores, ya que enfrentará a un equipo que de sus cinco victorias cuatro son de visitante, Atlas venció fuera del Estadio Jalisco al León, Santos, Cruz Azul y a los Xolos y solo ha logrado vencer en su casa a Tigres.

La noche de este viernes la cancha del Estadio Victoria será la sede del encuentro entre los Rayos de Necaxa vs los Rojinegros del Atlas en punto de las 19:00 horas.