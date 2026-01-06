Recapturan a exalcalde liberado por amparo en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoch Díaz Pérez, quien había sido condenado a 110 años de cárcel debido al homicidio de cinco hombres en 2021, mas liberado del penal El Amate gracias a un amparo, fue recapturado anoche.

Durante un operativo desplegado en dicho municipio tzotzil, localizado al norte de Chiapas, elementos de la policía estatal, Guardia Nacional (GN) y Ejército detuvieron a Enoch y a Samuel Díaz Pérez, su hermano, acusados de presuntamente ser jefes de un grupo paramilitar conocido como Amigo Revolucionario No.7 o Los Diablos.

Días antes de las elecciones de 2021, se relacionó al en aquel entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con un ataque armado en el tramo carretero Avellano Buenavista-La Cumbre, en donde fallecieron cinco personas y dejó varios heridos.

Elsa Estrada Sánchez, quien sobrevivió, identificó a Enoch, a sus hermanos Samuel y David, y a su hijo Jordi como los sujetos que ejecutaron este ataque.

El 15 de enero de 2025, Díaz Pérez ganó su libertad por un amparo, pero contaba con la restricción de no llevar a cabo eventos de ámbito político en Pueblo Nuevo Solistahuacán; desobedeció.

A lado de su hermano Samuel fue llevado al penal de Cintalapa y quedó a disposición de un juez. David permanece encarcelado en San Cristóbal de las Casas y Jordi se encuentra prófugo de la justicia.