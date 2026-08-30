Norris asegura su futuro en F1

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LONDRES.- El campeón mundial defensor Lando Norris ha ampliado su contrato con McLaren hasta, al menos, finales de 2030, informó el sábado el equipo de Fórmula 1.

McLaren indicó que el nuevo acuerdo incluye "una opción plurianual para comprometerse más allá de esa fecha".

No se anunciaron los términos financieros. La agencia de noticias Press Association señaló que el nuevo contrato del piloto británico podría valer hasta 35 millones de dólares al año.

Norris, de 26 años, consiguió el año pasado el primer título de pilotos de McLaren desde que Lewis Hamilton ganó su primer campeonato en 2008.

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"McLaren es mi casa, y estoy muy contento de firmar un nuevo contrato para seguir con el equipo hasta, al menos, 2030", afirmó Norris.

"Cuando empecé este camino hace nueve años, tenía claros los objetivos que quería alcanzar: devolver a McLaren a la punta y ganar campeonatos. Hemos logrado ese objetivo, pero queremos más; queremos seguir ganando, y sabemos como equipo que somos capaces de conseguirlo".

El anuncio se produjo poco más de una semana después de que su rival por los dos últimos títulos, Max Verstappen, se comprometiera de manera similar hasta 2030 con Red Bull.

Estos son contratos muy largos según los estándares de la Fórmula 1. Correr con McLaren hasta 2030 supondría 12 temporadas para Norris con el equipo desde su debut en 2019. Eso igualaría el récord actual de la F1 de Lewis Hamilton, con 12 temporadas con Mercedes como la mayor cantidad para un piloto con el mismo equipo, aunque el contrato de Verstappen lo encamina a superar esa marca.

Norris ganó el Gran Premio de Holanda el 23 de agosto, después de su victoria en Hungría antes del receso de mitad de temporada. Actualmente es cuarto en la clasificación, a 83 puntos del líder Kimi Antonelli, de Mercedes. De cara al Gran Premio de Italia del próximo fin de semana, las victorias consecutivas reavivaron las conversaciones sobre una defensa exitosa del título, pero Norris manifestó que todavía no tiene un auto capaz de pelear por el campeonato.

"Sé que acabo de ganar dos carreras seguidas y logré dos poles seguidas, pero en este momento no tengo el auto que necesito para luchar por un campeonato", dijo Norris.

Añadió que los cambios adecuados para atacar los problemas de McLaren en las curvas de baja velocidad podrían permitirle recortar la distancia con Antonelli.

Norris ha competido en 163 Grandes Premios con McLaren, más que cualquier otro piloto en la historia del equipo, y ha conseguido 18 poles, 48 podios y 13 victorias.

"Es un piloto excepcional, alguien que combina una velocidad natural sobresaliente con madurez, constancia y un fuerte compromiso con McLaren, pero, por encima de todo, es un ser humano especial al que todos en el equipo valoran", expresó Andrea Stella, director del equipo McLaren.