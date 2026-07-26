Norris le arrebata la pole a Hamilton

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MOGYORÓD.- El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole del 2026 al arrebatarle la posición a Lewis Hamilton por apenas 0,012 de segundo el sábado durante el Gran Premio de Hungría.

Hamilton iba camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio completo desde Hungría en 2023, antes de que Norris se colara para quitársela. Luego una penalización hizo caer a Hamilton al quinto puesto.

"Ha pasado un tiempo", dijo Norris. "Me sentí confiado todo el fin de semana".

Norris sintió que fácilmente podría haber ido mucho más rápido si hubiera tenido tiempo para otra vuelta para corregir errores.

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"Tenía la confianza para empujar más", dijo. "Lo llevé a un territorio inexplorado en cuanto a lo que le pasa al equilibrio cuando lo empujo a ese siguiente nivel, y perdí un poco de tiempo en un par de lugares".

Norris añadió que las mejoras al auto de McLaren le dan confianza para la carrera del domingo, pero "es una carrera larga mañana y va a ser difícil".

Charles Leclerc fue el tercero mejor con Ferrari, tras quedar a 0,238 segundos del ritmo, pero saldrá segundo junto a Norris.

Mercedes tuvo un día difícil. El líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá cuarto después de que, al parecer, se viera frenado cuando el Red Bull de Max Verstappen trompeó delante de él; su compañero George Russell terminó séptimo.

Mercedes también podría enfrentar un trabajo de reparación después de que Russell se detuvo en la pista cuando regresaba a los pits.